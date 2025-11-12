Ввечері на вулиці Торговиці патрульні виявили автомобіль BMW, водій якого здійснював зухвалі маневри.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільсбкої області.

Водій небезпечно керував автівкою, дрифтуючи на кільці.

Інспектори зупинили транспортний засіб та склали на порушника адміністративні матеріали.

“Виконання ризикованих маневрів можливе лише на спеціально обладнаних майданчиках під наглядом інструкторів. Особливо під час ускладнення погодних умов подібні дії можуть спричинити ДТП, перекидання транспортного засобу чи навіть призвести до трагічних наслідків”, — зазначили у патрульній поліції.

