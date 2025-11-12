У Тернополі в ОК «Алігатор» відбувся чемпіонат Тернопільської області з важкої атлетики, присвячений Збройним Силам України, а також турнір пам’яті Заслуженого тренера України Миколи Підодвірного.

Під час змагань вшанували пам’ять талановитого наставника, Людини з великої літери, який виховав не одне покоління спортсменів і подарував Україні чимало майстрів спорту. Ім’я Миколи Ільковича назавжди залишиться у наших серцях і спортивній історії Тернопілля.

Успішно виступили на цих змаганнях студенти: Назар Нановський ( ФКІТ) – 1 місце; Лера Шимкова (ФКЕПІТ) – 2 місце; Вікторія Бернась (СГФ) – 2 місце; Максим Мартишевський (ФКЕПІТ) – 3 місце.

Подобається це: Подобається Завантаження…