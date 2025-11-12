На Тернопільщині жінка втратила майже 80 тисяч гривень, повіривши у «допомогу від ООН». Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

“Ще одна жителька Тернопільщини стала жертвою шахрайської схеми, пов’язаної з фейковими повідомленнями про нібито грошові виплати від міжнародних організацій”, — зазначили в поліції.

Так, до правоохоронців звернулася мешканка одного з сіл Чортківського району. Заявниця в месенджері побачила повідомлення про надання фінансової допомоги від ООН. Перейшовши за вказаним посиланням та заповнивши анкету, вона втратила 1 000 гривень.

Згодом жінка продовжила спілкування з нібито представником програми по телефону. Під час листування шахрай, використавши її персональні дані, оформив два кредитні рахунки, з яких було знято 29 967 гривень та 48 000 гривень.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція Тернопільщини закликає громадян бути обережними.

Не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо повідомлення виглядає офіційно.

Перевіряйте інформацію про державні чи міжнародні програми на офіційних ресурсах.

Нікому не повідомляйте реквізити банківських карток, паролі чи коди підтвердження.

Якщо ви стали жертвою шахрайських дій — негайно звертайтеся до поліції або телефонуйте за номером 102.

