17 березня у фойє Українського дому відкриється фотовиставка «Евакуація життя».

Експозиція розповість про евакуацію людей та тварин із прифронтових і неокупованих територій, а також про роботу волонтерів, які допомагають знаходити нові родини для евакуйованих тварин.

Початок – о 14.00.

Організатором виставки є громадська організація «Захист тварин України», яка активно популяризує гуманне ставлення до тварин та підтримує тих, хто постраждав через воєнні дії.

На світлинах зафіксовані складні моменти евакуації, а також турбота і взаємопідтримка між людьми та тваринами.

Виставка триватиме до 27 березня. Організатори закликають мешканців і гостей міста відвідати подію, ознайомитися з історіями порятунку і побачити, як працюють волонтери у складних умовах, зазначили у ТМР.