«Евакуація життя»: у Тернополі відкриється фотовиставка про порятунок людей і тварин під час війни
17 березня у фойє Українського дому відкриється фотовиставка «Евакуація життя».
Експозиція розповість про евакуацію людей та тварин із прифронтових і неокупованих територій, а також про роботу волонтерів, які допомагають знаходити нові родини для евакуйованих тварин.
Початок – о 14.00.
Організатором виставки є громадська організація «Захист тварин України», яка активно популяризує гуманне ставлення до тварин та підтримує тих, хто постраждав через воєнні дії.
На світлинах зафіксовані складні моменти евакуації, а також турбота і взаємопідтримка між людьми та тваринами.
Виставка триватиме до 27 березня. Організатори закликають мешканців і гостей міста відвідати подію, ознайомитися з історіями порятунку і побачити, як працюють волонтери у складних умовах, зазначили у ТМР.