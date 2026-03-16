Знову втрата і смуток… Ігоря Вівчарівського вважали зниклим безвісти. А рідні жили надією, сподівалися, вірили, що живий. На жаль, надійшло офіційне підтвердження про загибель захисника. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким болем повідомляємо, що до Зборівської громади надійшла трагічна звістка про загибель нашого земляка – Вівчарівського Ігоря Богдановича, 1976 року народження.

Довгий час рідні жили надією та вірили, що Ігор Богданович живий. Вони щиро сподівалися на добру звістку та чекали його повернення додому. На жаль, надійшло офіційне підтвердження про його загибель.

Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Його мужність, відданість і жертовність назавжди залишаться у пам’яті нашої громади.

Зборівська громада висловлює щирі співчуття дружині, рідним, близьким та всім, хто знав і любив Ігоря Богдановича. Поділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами у цю важку хвилину.

Світла і вічна пам’ять Герою!» – написав зборівський міський голова Руслан Максимів.