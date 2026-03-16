Директорка навчально-наукового центру комунікацій ЗУНУ Оксана Коваль братиме участь у міжнародному українсько-нідерландському проєкті «Справедлива, прозора та відповідальна система кримінальної юстиції в Україні – Фаза II» у якості експерта на підставі персонального відбору та офіційного листа старшого керівника проєктів Центру міжнародного правового співробітництва CILC Ханса ван ден Берга (Гаага, Королівство Нідерланди).

Проєкт реалізується спільно з українськими державними установами, науковцями та громадськими організаціями і спрямований на розвиток системи кримінальної юстиції, зокрема у сфері психологічної підтримки ветеранів війни, розробки навчальних програм для тренерів та впровадження міждисциплінарних підходів до підготовки фахівців системи правосуддя. У новій фазі впровадження (2025-2027 роки) передбачено проведення комплексних досліджень, розробку методичних рекомендацій і навчальних програм, а також організацію спеціалізованих тренінгів для представників органів кримінальної юстиції, що сприятиме посиленню професійних спроможностей системи та інтеграції міжнародного досвіду з урахуванням українських реалій.

Ініціатива здійснюється за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів і координується міжнародним консорціумом, до складу якого входять Міжнародна організація з розвитку права (IDLO), Інститут Ассера (T.M.C. Asser Instituut) та Нідерландський Гельсінкський комітет (NHC).

Професійний досвід Оксани Коваль у розробці навчальних програм для тренерів, створенні методологічних рекомендацій і комунікаційних стратегій у системі кримінального правосуддя забезпечать ефективну реалізацію цілей проєкту та посилять міжнародне співробітництво у цій критично важливій сфері. Вона має значний практичний досвід у комплексній роботі з правничим сектором і психологічною підтримкою, оскільки брала участь у реалізації Програми відновного правосуддя як член міжвідомчої робочої групи, виконуючи функції психолога проєкту та тренерки програми індивідуальних занять «Життєві навички».

Окрім цього, неодноразово була керівником, автором та тренером міжнародних проєктів із кризових комунікацій та переговорів для офіцерів Національної поліції України та державних службовців. Цей досвід дозволяє їй ефективно інтегрувати методологічні підходи, психологічну підтримку та комунікаційні практики у роботу міжнародного українсько-нідерландського проєкту, забезпечуючи високий рівень професійного супроводу всіх етапів реалізації ініціативи та сприяючи обміну знаннями між українськими та міжнародними партнерами.

Важливим напрямом діяльності проєкту є міжнародне співробітництво у розслідуванні та притягненні до відповідальності за злочини геноциду, проти людяності, воєнні злочини та інші міжнародні правопорушення (Любляно-Гаазька конвенція). Для забезпечення комплексного підходу створено дві робочі групи, до складу яких увійдуть українські державні інституції та науковці. Їхня діяльність спрямована на розробку програм підготовки тренерів, протоколів і процедурних рекомендацій, а також методичних і комунікаційних стратегій щодо взаємодії з ветеранами війни.

Особливу увагу приділено розвитку навчальних програм для психологів у системі пробації, міждисциплінарній підготовці фахівців, кризовим комунікаціям, психологічній підтримці та соціальній реадаптації, а також впровадженню людиноцентричних стандартів та альтернатив позбавленню волі.

Західноукраїнський національний університет сприяє підтримці таких ініціатив і вбачає в них важливий крок до забезпечення ефективної, справедливої системи кримінальної юстиції в Україні, закладаючи підґрунтя для сталого українсько-нідерландського партнерства.