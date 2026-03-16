Злітають в небо соколята, залишаючи біль на землі. Максиму Моргунову із села Стрілківці Борщівської громади назавжди буде лише 26 років, час, коли тільки по-справжньому жити, любити, будувати і втілювати в реальність мрії та плани. Та проклята війна обірвала життя молодого хлопця. Вічна пам’ять Герою!

«Знову і знову клята війна продовжує забирати молоді життя українських Героїв… З сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 2 березня 2026 року внаслідок удару FPV-дроном, загинув в районі н.п. Андріївка-Клевцове Донецької області, молодший сержант Моргунов Максим Сергійович, 1999 року народження, житель с. Стрілківці Борщівської територіальної громади, уродженець Луганщини, який ще юним хлопцем вибрав військо справою свого життя.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Максима стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!» – повідомили у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП.