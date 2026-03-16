Кожне життя важливе: на Тернопільщині врятували кота, який дві доби не міг спуститися з даху
У місті Копичинці на Чортківщині кіт майже дві доби перебував на даху двоповерхового житлового будинку, не маючи змоги самостійно спуститися.
Увесь цей час він залишалася без води та їжі, а нічні температури опускалися майже до нуля градусів, тож життя тварини опинилося під реальною загрозою.
Стурбовані мешканці звернулися по допомогу до рятувальників.
На місце прибули надзвичайники 22-го державного пожежно-рятувального поста 6-го державного пожежно-рятувального загону.
Встановивши висувну драбину, вони піднялися на дах будинку та обережно допомогли чотирилапому “верхолазу” спуститися на землю.
Кота передали власникам, повідомили у ГУ ДСНС Тернопільщини.
“Для надзвичайників важливе кожне життя. Саме тому вони приходять на допомогу там, де вона потрібна — незалежно від того, кому загрожує небезпека”, — кажуть у Службі порятунку.