У понеділок, 16 березня, близько 9:20 до відділення поліції у Підволочиську надійшло повідомлення від офіцера служби освітньої безпеки про виявлення на території ліцею предмета, схожого на вибухонебезпечний.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, співробітники ДСНС та інші профільні служби.

З метою недопущення сторонніх осіб територію огородили, учнів та працівників навчального закладу евакуювали.

Фахівці вибухотехнічної служби встановили, що виявлений предмет є макетом бойової гранати Ф-1.

Поліцейські з’ясовують обставини події та як даний предмет потрапив на територію навчального закладу.

Інформацію про цей факт зареєстровано в Журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.