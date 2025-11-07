На спортивному ядрі Західноукраїнського національного університету відбулися фінальні змагання Кубка ректора ЗУНУ з футболу, приуроченні 60-річчю Класичного університету Тернополя.

Після напружених ігор та видовищних поєдинків відбулося нагородження переможців і призерів турніру, у якому взяли участь команди університету та фахового коледжу.

Урочисту церемонію нагородження відвідали почесні гості: голова Вченої ради ЗУНУ, заступник президента Студентської спортивної спілки України, д.е.н., проф. Андрій Крисоватий; проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Островерхов; директор центру студентського спорту Роман Циквас; директор Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Віталій Квасневський; заступник директора ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ» Олег Вацлавський; викладачі кафедри фізичної реабілітації і спорту та викладачі фізичного виховання коледжу.

Директор центру студентського спорту ЗУНУ Роман Циквас зазначив: «Кубок ректора — це не просто футбольний турнір, а символ командної єдності та прагнення до перемоги. Такі події зміцнюють студентську спільноту й популяризують здоровий спосіб життя. Ми раді бачити, як з кожним роком зростає рівень підготовки команд і зацікавлення студентів спортом. Цей турнір – чудовий приклад того, як молодь об’єднується навколо спільної мети та демонструє справжній спортивний характер».

Переможці турніру: перше місце виборола команда 1 курсу університету; друге місце – команда 3 курсу коледжу; третє місце – команда 3 курсу університету; четверте місце – команда 2 курсу коледжу.

Гравцям було присвоєно індивідуальні номінації, зокрема звання кращого нападника отримав Валерій Попелюк, студент СГФ; кращим гравецем є Олександр Божко, студент ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ», а кращим воротарем став Андрій Заєць, студент ФКІТ.

Нагороджували учасників Андрій Крисоватий, Віталій Квасневський, Роман Циквас, Віктор Островерхов, Олег Вацлавський. Вони відзначили високий рівень організації турніру, спортивний азарт футболістів і щиру підтримку уболівальників.

