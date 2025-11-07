До Чортківської міської ради надійшов лист від командування однієї з військових частин Збройних сил України. У ньому йдеться про Івана Пилипчука з Чорткова, який проходить службу в ЗСУ та гідно дає відсіч російським окупантам.

«Іван Пилипчук проходить через найзапекліші бої, проявляє себе як справжній патріот, сильний духом, витривалий, дисциплінований і, що найважливіше, небайдужий до майбутнього своєї країни. Рішучий, вольовий та відданий своїй справі – є гідним прикладом для наслідування. Любов до Батьківщини для нього – не лише слова, а свідома позиція громадянина, для якого у питанні територіальної цілісності України немає компромісів!

Ви виховали надзвичайну людину. І ми щиро вдячні вам за це. Саме такі люди наближають нашу спільну перемогу, дають віру у майбутнє і змушують пишатись тим, що ми є частиною однієї нації», – зазначає у листі командир військової частини.

Його приклад – це гордість не лише для родини захисника, а й для всієї громади. Багато сотень таких відважних воїнів, як Іван Пилипчук, щодня наближають нашу Перемогу ціною власної сили, віри й відваги.

