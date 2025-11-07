Згідно з вказівкою НЕК “Укренерго” сьогодні, 7 листопада, в області збільшено кількість черг, які підлягають відключенню електрики.

Про це повідомляє “Тернопільобленерго”.

Переглянути актуальний графік погодинних відключень і дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті АТ «Тернопільобленерго» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

“Графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті”, — додали в обленерго.

Також людей просять економити електроенергію.

