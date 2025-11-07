Вночі на вулиці Степана Будного до патрульних звернувся чоловік і розповів, що став очевидцем дорожньо-транспортної пригоди. Водій автомобіля Tesla здійснив наїзд на острівець безпеки та залишив місце події.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Згодом неподалік місця ДТП інспектори виявили транспортний засіб із характерними пошкодженнями, а поруч — кермувальника. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на стан сп’яніння він відмовився.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що чоловік не має права керування транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія.

На 34-річного порушника склали адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП; ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП; ч. 2 ст. 126 (керування ТЗ без відповідної категорії) КУпАП; ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Подобається це: Подобається Завантаження…