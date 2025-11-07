Згідно з вказівкою НЕК “Укренерго” сьогодні на Тернопільщині вже вдруге збільшили кількість підчерг, які підлягають відключенню.

Про це повідомляє “Тернопільобоенерго”.

Переглянути актуальний графік погодинних відключень та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «Тернопільобленерго» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

Зазначається, що графік протягом доби може знову змінюватися. Про оновлення інформуватимуть на офіційному сайті обленерго.

Жителів області просять і надалі економити електроенергію.

