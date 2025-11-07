У неділю, 9 листопада, тернополян і гостей міста запрошують на відкриття персональної виставки майстрині іконопису та волонтерки Наталії Війтович під назвою «Коли зброя мовчить, говорять ікони».

Унікальність експозиції полягає в тому, що образи написані на дошках від ящиків з-під боєприпасів.

Організатори зазначають, що виставка має на меті показати — навіть у час випробувань українці знаходять натхнення у творчості та молитві.

За словами авторки, кожна ікона уособлює силу духу, надію та непереможність українців, над якими стоїть Господь і віра людей у перемогу та мир.

Виставку відкриють у Тернопільській міській бібліотеці №4 для дорослих. Розпочнеться захід о 14.00.

Подобається це: Подобається Завантаження…