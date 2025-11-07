На Тернопільщині скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Чортківського району. Йому інкримінують вчинення закінченого замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України), та умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, 21-річний житель Чортківщини, шукаючи способи підробітку у телеграм-каналах, у травні цього року погодився за гроші підпалити військовий автомобіль. Таку пропозицію надіслав йому користувач акаунту «МОЯ БИТВА за УКРАИНУ». Юнак підшукав у дворі будинку у селищі Гусятин транспортний засіб з військовим номерним знаком, сфотографував його і відправив знімки в месенджер «Telegram».

Отримавши схвальну відповідь, він разом із своєю 23-річною подругою, котру залучив до скоєння злочину, близько третьої ночі 31 травня 2025 року підпалили авто, виливши на вітрове скло та капот позашляховика легкозаймисту суміш. Свої дії палії фіксували на камеру смартфона, щоб «відзвітувати» замовнику про успішне виконання завдання.

Автомобіль військового не згорів повністю, бо мешканці будинку самотужки загасили вогонь.

Правоохоронці розшукали та затримали паліїв. Обвинувальний акт щодо 21-річного жителя, який перебуває під вартою, скеровано до суду. Справа щодо його подруги вже слухається у суді.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області, за оперативного супроводу співробітників ГУНП в області.

