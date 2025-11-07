Студенти факультету економіки та управління Західноукраїнського національного університету вкотре організували традиційну екологічну акцію «ФЕУ-Green».

Учасники акції висадили сакури на території студентського містечка класичного університету Тернополя.

Молодь Західноукраїнського національного університету – це покоління активних, свідомих і небайдужих людей, які не лише здобувають знання, а й роблять свій внесок у розвиток університету, міста й країни.

