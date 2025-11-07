Екоакція «ФЕУ-Green»: студенти ЗУНУ висадили алею сакур
Студенти факультету економіки та управління Західноукраїнського національного університету вкотре організували традиційну екологічну акцію «ФЕУ-Green».
Учасники акції висадили сакури на території студентського містечка класичного університету Тернополя.
Молодь Західноукраїнського національного університету – це покоління активних, свідомих і небайдужих людей, які не лише здобувають знання, а й роблять свій внесок у розвиток університету, міста й країни.