У Центральній міській бібліотеці Тернополя продовжується благодійна акція «Русску літературу – на макулатуру!». Її мета – оновити бібліотечний фонд сучасними українськими виданнями та водночас підтримати волонтерів.

Завдяки активній участі мешканців Тернопільської громади бібліотекарі зібрали чергову партію макулатури, яку передали на утилізацію. До збору долучаються небайдужі читачі та жителі міста, приносячи старі книги, російськомовні видання та інші паперові матеріали.

За виручені кошти планують придбати нові українські книги для поповнення бібліотечного фонду, а частину суми передати волонтерам батальйону «Павучки» на закупівлю матеріалів, необхідних для виготовлення маскувальних сіток для захисників на передовій.

У бібліотеці дякують усім, хто вже долучився до доброї справи, та закликають продовжувати підтримку. Акція триває, тож кожен може зробити свій внесок у розвиток української культури й допомогу військовим.

