Щороку, у другу неділю листопада, в Україні та світі віруючі різних християнських конфесій об’єднуються у спільній молитві за дітей, які залишилися без батьківського піклування. Моляться за їхнє майбутнє, любов, захист і родинне тепло.

Перший заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Степан Куйбіда долучився до заходу, який провели напередодні цієї події.

«Діти, які залишилися без батьківського піклування, потребують не лише нашої молитви, а й конкретних дій. Важливо, щоб кожна дитина мала сім’ю, любов і підтримку. Ми вдячні всім, хто відкрив серце й двері свого дому для таких дітей. Це справжній прояв милосердя і людяності», – наголосив Степан Куйбіда.

До участі в заході також долучилися представники влади, релігійних громад, громадських та благодійних організацій, прийомні батьки та батьки-вихователі. Учасники спільно молилися за дітей-сиріт та обговорили питання розвитку сімейних форм виховання в області, а також взаємодії між соціальними службами, церквами та громадськими ініціативами.

Станом на 1 листопада 2025 року на первинному обліку служб у справах дітей Тернопільської області перебуває 917 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2025 року в області усиновлено 14 дітей, які знайшли свої домівки та нові родини.

На сьогодні в Тернопільській області функціонує 82 прийомні сім’ї та 15 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 239 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також в області діють 13 патронатних сімей. Послуга патронату запроваджена з 2020 року й надається дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це тимчасова форма влаштування, що дає дитині змогу відчути тепло та безпеку, поки вирішуються її життєві питання.

День молитви за сиріт нагадує кожному з нас, що добро починається з турботи про найвразливіших. Нехай ваші серця завжди будуть відкриті до любові та милосердя, зазначили у ТОВА.

