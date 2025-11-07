Протягом десяти місяців цього року жителі області та місцеві підприємства спрямували до державного бюджету 1 млрд 891,7 млн грн військового збору.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, це на 1,4 млрд грн більше, тобто обсяг надходжень зріс у чотири рази.

Такий результат став можливим завдяки кільком чинникам: законодавчим оновленням, розширенню категорій платників і зростанню податкової свідомості громадян.

Податкова служба області висловлює подяку кожному, хто чесно і відповідально виконує свій фінансовий обов’язок. У час війни це не просто дотримання закону – це підтримка оборони і прояв громадянської позиції.

