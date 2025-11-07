Збірна учасників бойових дій та ветеранів війни Тернопільської області вперше візьме участь самостійною командою у Тернопільській футзальній лізі. У сезоні 2025/26 рр. вона виступатиме у другій футзальній лізі.

Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.

Команда провела заявку на сезон, до якої головний тренер команди Віктор Петрович Дацюк включив 15 гравців.

Отож, збірна учасників бойових дій та ветеранів війни у другій футзальній лізі Тернопільщини гратиме у такому складі:

Воротарі – Шевченко Євген, Раточка Володимир; польові гравці – Барабаш Олег, Барва Сергій, Варіжук Михайло, Дацюк Віктор, Колцуняк Віталій, Кучарський Віталій, Пиж Олександр, Пилипко Юрій, Присяжнюк Андрій, Тимчук Віталій, Томащук Михайло, Тофель Володимир, Штогун Олексій.

Президент клубу: Микола Дерецький.

Головний тренер: Віктор Петрович Дацюк.

