Збірна учасників бойових дій заявилася на Тернопільську футзальну лігу
Збірна учасників бойових дій та ветеранів війни Тернопільської області вперше візьме участь самостійною командою у Тернопільській футзальній лізі. У сезоні 2025/26 рр. вона виступатиме у другій футзальній лізі.
Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.
Команда провела заявку на сезон, до якої головний тренер команди Віктор Петрович Дацюк включив 15 гравців.
Отож, збірна учасників бойових дій та ветеранів війни у другій футзальній лізі Тернопільщини гратиме у такому складі:
Воротарі – Шевченко Євген, Раточка Володимир; польові гравці – Барабаш Олег, Барва Сергій, Варіжук Михайло, Дацюк Віктор, Колцуняк Віталій, Кучарський Віталій, Пиж Олександр, Пилипко Юрій, Присяжнюк Андрій, Тимчук Віталій, Томащук Михайло, Тофель Володимир, Штогун Олексій.
Президент клубу: Микола Дерецький.
Головний тренер: Віктор Петрович Дацюк.