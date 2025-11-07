У селищі Козова відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Богдану Файфурці.

На шкільному подвір’ї ліцею №1 зібралися рідні Героя, представники влади, духовенство, учні, педагоги та небайдужі мешканці громади, щоб увіковічити пам’ять нашого земляка, який віддав життя у боротьбі за Україну

Почесне право відкрити меморіальну дошку надали родині полеглого бійця.

За дорученням селищного голови Сергія Добалюка долучилися до вшанування пам’яті Захисника заступник Роман Солтис та секретар селищної ради Дмитро Барилко.

“За останні 4 роки Україна втратила дуже багато молодих людей. Богдан був одним з тих, хто на початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю та без вагань став на захист України. Він безмежно любив життя, свою сім’ю, родину та рідну землю. Коли прийшов час він не пошкодував ні себе, ні свого життя та поклав його на вівтар перемоги. Світла пам’ять воїну та кожному, хто загинув у боротьбі за Батьківщину”, – сказав Роман Солтис.

Богдан Файфурка був доброю людиною, люблячим сім’янином та достойним громадянином держави, який боронив Україну до останньої миті життя.

Світла пам’ять та шана Герою!

Герої не вмирають, допоки живе пам’ять про них!

