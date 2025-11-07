У вихідні очікується тепла погода. Денні максимуми коливатимуться близько 10 градусів тепла. З проходженням у неділю атмосферного фронту пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

8 листопада в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, вдень 8-10 градусів.

