У межах Global Money Week 2026 викладачі кафедри аудиту Західноукраїнського національного університету провели пізнавальну зустріч зі студентами Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола, присвячену питанням фінансової грамотності, фінансової безпеки та сучасним підходам до розуміння економічних процесів.

Учасники ознайомилися з основами фінансової звітності підприємства, її структурою, значенням та роллю у прийнятті управлінських рішень. Особливу увагу педагоги та студенти приділили тому, як фінансова звітність допомагає оцінити реальний стан підприємства, виявити ризики та забезпечити прозорість його діяльності.

Викладачі кафедри аудиту к.е.н., доцент Марія Михайлівна Шестерняк і к.е.н., доцент Оксана Михайлівна Черешнюк розповіли молодим людям про фінансову безпеку підприємства як важливий результат ефективного аудиту. Вони акцентували увагу на тому, що аудит не лише сприяє перевірці достовірності фінансової інформації, а й допомагає своєчасно виявляти загрози, попереджати фінансові порушення та формувати надійне підґрунтя для стійкого розвитку суб’єкта господарювання.

Окремий інтерес у студентів викликала демонстрація інтерактивних STEM-приладів, які можна використовувати в навчальному процесі для кращого розуміння фінансових, економічних та аналітичних явищ. Такі сучасні інструменти сприяють поєднанню теоретичних знань із практичним досвідом, роблячи навчання більш наочним, динамічним і захопливим.

Крім того, учасників ознайомили з фінансовими й економічними іграми, серед яких “Життєвий капітал”, “Економічна мафія”, “Виклики долі” та інші. Завдяки таким інтерактивним формам роботи студенти мали змогу краще усвідомити важливість фінансового планування, прийняття обґрунтованих рішень, управління ресурсами та оцінювання ризиків у реальному житті.

Global Money Week у Західноукраїнському національному університеті став чудовою нагодою ще раз наголосити на тому, що фінансова грамотність сьогодні є необхідною складовою успішного особистого та професійного майбутнього.