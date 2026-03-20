У квітні 2022-го Ігор Вівчарівський став на захист країни від російських окупантів. А з листопада 2025 року Воїна вважали зниклим безвісти. Рідні чекали звістки, вірили, сподівалися… На жаль, війна обірвала життя Героя. Овдовіла дружина, осиротіли без батька двоє дітей… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Повернувся «на щиті» наш колега, захисник України – Вівчарівський Ігор Богданович (20.07.1976 р. н.)», – повідомили в АТ «Тернопільобленерго».

Ігор Вівчарівський був мобілізований 22 квітня 2022 року. Віддано служив Україні, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок. Із 1 листопада 2025 року вважався зниклим безвісти.

«У мирному житті працював у Зборівському РЕМ АТ «Тернопільобленерго» на посаді маляра. Був відповідальним працівником, щирою та доброю людиною, якого поважали колеги.

У Героя залишилися дружина та двоє дітей.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Богдановича. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.

Світла пам’ять і вічна слава Захиснику України!» – написали в АТ «Тернопільобленерго».