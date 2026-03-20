Захисники України отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя» – посмертно
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно ще дев’ятьом захисникам України, які віддали своє життя за незалежність і свободу нашої держави. Рішення прийнято депутатами під час чергової 56-ї сесії Тернопільської міської ради.
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоєно посмертно:
ЛОЙКО Михайлу Івановичу, солдату;
МАРКІВ-БУКОВСЬКОМУ Максиму Ярославовичу, солдату;
МІЛЯН Олегу Степановичу, солдату;
СЕРАФИМЕНКО Олександру Васильовичу, солдату;
СИДОРЧУК Олексію Васильовичу, старшому солдату;
СТАСИШИН Олегу Йосиповичу, солдату;
СТЕПАНЯН Олександру Віталійовичу, молодшому сержанту;
ХАЛАНИЧ Ігорю Михайловичу, молодшому сержанту;
ШИПІТКО Віктору Васильовичу, старшому солдату.
Кожне з цих імен – це не просто запис у списку, а окрема історія життя, відданого за Україну.
У міськраді нагадують: звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоюється за вагомий особистий вклад у становленні української державності та особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, заслуги перед містом.
Вічна пам’ять та шана військовослужбовцям, які загинули, захищаючи нашу країну та її майбутнє.