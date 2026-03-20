Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно ще дев’ятьом захисникам України, які віддали своє життя за незалежність і свободу нашої держави. Рішення прийнято депутатами під час чергової 56-ї сесії Тернопільської міської ради.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоєно посмертно:

ЛОЙКО Михайлу Івановичу, солдату;

МАРКІВ-БУКОВСЬКОМУ Максиму Ярославовичу, солдату;

МІЛЯН Олегу Степановичу, солдату;

СЕРАФИМЕНКО Олександру Васильовичу, солдату;

СИДОРЧУК Олексію Васильовичу, старшому солдату;

СТАСИШИН Олегу Йосиповичу, солдату;

СТЕПАНЯН Олександру Віталійовичу, молодшому сержанту;

ХАЛАНИЧ Ігорю Михайловичу, молодшому сержанту;

ШИПІТКО Віктору Васильовичу, старшому солдату.

Кожне з цих імен – це не просто запис у списку, а окрема історія життя, відданого за Україну.

У міськраді нагадують: звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоюється за вагомий особистий вклад у становленні української державності та особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, заслуги перед містом.

Вічна пам’ять та шана військовослужбовцям, які загинули, захищаючи нашу країну та її майбутнє.