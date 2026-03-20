Пішов із життя 97-річний патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко). Раніше його госпіталізували через погіршення стану здоров’я.

Про це предстоятель Православної Церкви України, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, пише УП.

Як зазначив речник Київської Митрополії Православної церкви України митрополит Євстратій (Зоря), патріарх Філарет помер від наслідків загострення хронічних хвороб.

“Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики”.

Серце Патріарха Філарета зупинилося на 98-му році життя. Але молитва та пам’ять про нього залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку”, – заявив митрополит Епіфаній.

Патріарх Філарет народився 23 січня 1929 року в селі Благодатне на Донеччині. Спершу навчався в Одеській духовній семінарії, потім – у Московській духовній академії, де здобув ступінь кандидата богослов’я.

У 21-річному віці прийняв чернечий постриг з ім’ям Філарета. В 1962 році був висвячений у єпископи. 14 травня 1966 року Філарета призначили Екзархом України та архієпископом Київським і Галицьким. Відтоді він зосередив свої зусилля на розвитку й зміцненні українського православ’я.

Після здобуття Україною незалежності митрополит Філарет ініціював вихід Української православної церкви з-під юрисдикції Москви. Він став одним із засновників Української православної церкви Київського патріархату, а згодом – її предстоятелем. За це російська православна церква позбавила його сану та наклала на нього анафему.

15 грудня 2018 року напередодні об’єднавчого собору трьох церков Українську православну церкву Київського патріархату ліквідували. Це було умовою створення єдиної Православної церкви УКраїни, яка 6 січня 2019 року отримала Томос про автокефалію.

Патріарх Філарет спочатку підтримав створення Православної церкви України та обрання її предстоятелем митрополита Епіфанія. Однак згодом між Філаретом і митрополитом Епіфанієм виниклм розбіжності.

Із червня 2019 року архієрей перебував “на спокої” Православної Церкви України.

Колишній прес-секретар патріарха Філарета Андрій Ковальов в ефірі 24 Каналу згадав, яким він був у житті.

Ковальов розповів, що за постаттю церковного лідера стояла дуже непроста людська історія. Філарет народився на Донбасі, в селі Благодатному, ще дитиною пережив Голодомор і втратив батька під час Другої світової війни. Саме ці ранні втрати сильно вплинули на нього і підштовхнули шукати для себе відповіді в вірі.

«Патріарх Філарет насправді був дивовижною людиною. Уявіть собі, що сьогодні померла людина, яка безпосередньо пережила Голодомор», – сказав Ковальов.

Він розповів, що ще юнаком Філарет пішки дістався з рідного села до районного центру, де вперше потрапив до православного храму. Там він познайомився зі священником, почав допомагати в церкві, а згодом вступив до Московської духовної семінарії та академії.

«Це все відбувалося ще в сталінські часи. У 1950 році він прийняв чернечий сан і фактично понад 76 років був монахом і священнослужителем», – розповів колишній прес-секретар.

Ковальов згадує, що найбільше його вразив не статус патріарха, а те, як він жив щодня. У 2014 році Філарет покликав його працювати в пресслужбу після Революції Гідності, бо сам відчув, наскільки змінився світ і яку вагу тепер мають медіа. Уже тоді стало видно, що в основі його характеру були не зовнішня строгість чи дистанція, а дуже жорсткий порядок, якого він насамперед вимагав від себе.

«Це була людина надзвичайно суворої дисципліни, насамперед до себе. Не до співробітників, а до себе самого», – розповів Ковальов.

За його словами, день у резиденції починався з молитви, далі був сніданок, а потім Філарет приймав людей. До нього приходили і закордонні делегації, і президенти, і дипломати, і священники, і миряни, але для нього не було “важливіших” чи “менш важливих”.

«Він ніколи нікого не поділяв, ні для кого не робив винятків, а приймав усіх і був доступний для всіх», – сказав колишній прес-секретар.

Філарет не хотів охорони, бо вважав, що жоден охоронець не врятує людину, якщо на те не буде Божої волі, а до глибокої старості сам стежив за здоров’ям, рухався і навіть бігав у саду біля резиденції. Ковальов згадує, що він не запізнювався на богослужіння і не пропускав їх навіть після виснажливих поїздок, бо все його життя було підпорядковане служінню.

Поховання патріарха може відбутися в неділю, 22 березня.

