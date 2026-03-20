У Тернополі горіла квартира в багатоповерхівці
20 березня о 09:25 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вул. Генерала Мирона Тарнавського.
На місці працював караул 26-ї ДПРЧ, повідомили в обласній ДСНС.
Горіла житлова кімната площею близько 20 м кв. Через щільне задимлення рятувальники діяли в апаратах захисту органів дихання у складі ланки ГДЗС.
Під час гасіння з квартири виведено трьох осіб. Ще 11 мешканців будинку евакуйовано у взаємодії з поліцією.
Пожежу ліквідовано. Вогонь не поширився на сусідні квартири. Знищено речі домашнього вжитку.