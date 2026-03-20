У суботу, з проходженням вночі малоактивного фронту, очікується невеликий дощ. А в неділю переважатиме антициклональний характер погоди: буде без істотних опадів, а максимальна температура повітря вдень буде близькою 12° тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

21 березня в області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.

У Тернополі буде триматися хмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 9-11° тепла.