У Тернополі в ТРЦ «Подоляни» в чоловіка вибухнув рюкзак
У результаті інциденту ніхто не постраждав.
У п’ятницю, 20 березня, близько 18:00 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із торгово-розважальних центрів міста виникла пожежа та було чути звуки, схожі на вибухи.
Як повідомили в обласній поліції, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, рятувальники, медики та інші профільні служби.
Поліцейські встановили, що задимлення виникло внаслідок короткого замикання літієвої батареї, що спричинило подальше займання. Вона знаходилася в наплічнику одного із відвідувачів.
Рятувальники оперативно ліквідували загорання.
Поліцейські встановлюють усі обставини події.
Відомості за даним фактом внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.