У результаті інциденту ніхто не постраждав.



У п’ятницю, 20 березня, близько 18:00 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із торгово-розважальних центрів міста виникла пожежа та було чути звуки, схожі на вибухи.



Як повідомили в обласній поліції, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, рятувальники, медики та інші профільні служби.



Поліцейські встановили, що задимлення виникло внаслідок короткого замикання літієвої батареї, що спричинило подальше займання. Вона знаходилася в наплічнику одного із відвідувачів.



Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.



Відомості за даним фактом внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.



