21 березня у СК «Політехнік» відбувся чемпіонат Тернопільської області 2026 року з футзалу серед ветеранів, яким виповнилося 70 років і більше.

Подібні змагання Асоціація футболу Тернопільщини проводить уперше. Ініціатива йшла знизу, було бажання окремих команд організувати ветеранський чемпіонат для тих, кому за 70-ть.

“Завдяки меценатам вдалося вирішити всі організаційні питання і зібрати в одному залі три команди найстарших ветеранів Тернопільщини”, – зазначив голова комітету ветеранського футболу Асоціації футболу Тернопільщини Іван Сокіл.

Відкриття змагань відбулося в урочистій атмосфері. Юні вихованці Футбольної академії «Тернопіль» у спеціально виготовлених футболках з написом «Сильні покоління – сильна України», вивели ветеранів на спортивний майданчик. Далі, як і на більшості змаганнях, які проводить АФТ, прозвучав Гімн України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих внаслідок збройної агресії РФ – військових та цивільних, дітей та дорослих, які віддали життя за Україну.

Опісля з вітальним словом до учасників ветеранського чемпіонату виступив голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик:

– Ми з Вами присутні на справді історичній події – чемпіонаті Тернопільської області 2026 року з футзалу серед ветеранів, яким виповнилося 70 років і більше. Дякую кожному з Вас, хто знайшов час, бажання та сили і зголосився взяти участь у цьому спортивному дійстві. Ви вже переможці, адже записали свої імена в літопис тернопільського футболу! Дякую кожному з Вас за підтримку футболу, своїм прикладом Ви надихаєте підростаюче покоління. Сподіваюся, сьогоднішнє спортивне дійство надовго запам’ятається, як його учасникам, так і юним футболістам, які стояли поруч з Вами. Зі своєї сторони ми зробили все, щоби цей чемпіонат відбувся в організаційному плані на високому рівні, а хто в ньому переможе – покаже гра.

Тарас Зіновійович подякував також меценатам, без яких не вдалося б організувати це спортивне дійство. А саме: МФК «Тернопіль» (в особі президента клубу Віталія Паперовського), ТМ «Глібівське» (Степан Клекот), ПП «Євроінтер’єр» (Михайло Данилюк), а також відомому тернопільському футболісту Віталію Гоцалюку та голові Апеляційного комітету Асоціації футболу Тернопільщини Тарасу Будзу.

А далі розпочалися власне футзальні протистояння. Першими на майданчик вийшли команди «Ветеран» з Ланівців та «Євроінтер’єр» з Тернополя. Долю поєдинку на користь тернополян, де капітаном був легендарний Володимир Венгринович, вирішив єдиний м’яч, який записав на свій рахунок Борис Щавурський.

У матчі другого туру тернополянам протистояв «Бандерівець» зі Скалатської громади. Футболісти останнього виявилися сильнішими, відсвяткувавши впевнену перемогу – 5:0.

Героєм зустрічі став Ярослав Данилюк – дворазовий чемпіон світу серед лікарів (2023 та 2025 рр.), котрий у цій зустрічі оформив покер.

І в третьому турі скалатські ветерани здобули вікторію, цього разу на представником Лановечиини – 3:0. Могли ланівчани при рахунку 2:0 на користь суперника, створити інтригу в матчі, коли грали у більшості (за гру рукою за межами карної зони з майданчика був вилучений голкіпер «Бандерівця» Ігор Романишин). Однак вони своїм шансом не скористалися, більше того, скалатчати збільшили перевагу в рахунку до трьох м’ячів.

У підсумку з шістьма очками першим чемпіоном Тернопільської області 2026 року з футзалу серед ветеранів, яким виповнилося 70 років і більше став «Бандерівець». Маючи три очка – друге місце виборов «Євроінтер’єр». І третім призером став «Ветеран» з Ланівців.

Чемпіонат Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 70+

Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 І В Н П М’ячі О 1 «Бандерівець» Скалатська ТГ х 5:0 3:0 2 2 0 0 8:0 6 2 «Євроінтер’єр» Тернопіль 0:5 х 1:0 2 1 0 1 1:5 3 3 «Ветеран» Ланівці 0:3 0:1 х 2 0 0 2 0:4 0

На урочистій церемонії нагородження Тарас Юрик подякував ветеранам за неймовірні емоції, які вони своєю грою подарували вболівальниками. Окремо очільник Тернопільського футболу відзначив роботу голови ветеранського комітету АФТ Івана Володимировича Сокола за його організаторські здібності та бажання розвивати цей напрямок футболу.

Далі Тарас Зіновійович приступив до найцікавішого – вручення нагород. Спершу спеціальну відзнаку отримав найстарший гравець чемпіонату – Ігор Залевський з команди «Євроінтер’єр», котрому через три місяці виповнюється 80(!) років.

Опісля нагороди отримали кращі гравці в кожній з команд. Призом – футбольним м’ячем, нагороджені: Ярослав Данилюк («Бандерівець»), Борис Щавурський («Євроінтер’єр») та Петро Засядько («Ветеран» Ланівці).

Медалі зі спеціальним гравіруванням під чемпіонат серед найстарших ветеранів отримав кожен гравець, який брав участь у змаганнях. Відповідно до зайнятих місць, «золоті» медалі отримали гравці «Бандерівця», «срібні» – «Євроінтер’єра» та «бронзові» – лановецького «Ветерана». А капітани команд були нагороджені красенями-кубами!

Вписали свої імена в історії тернопільського ветеранського футзалу всі учасники змагань.

Чемпіонський склад «Бандерівця» мав такий вигляд: Анатолій Гайдамаха, Ярослав Данилюк, Ярослав Гринчишин, Ігор Дуда, Володимир Недошитко, Ігор Романишин, Олег Мамонтов, Василь Ступаков.

За «Євроінтер’єр»виступали: Роман Колодійчук, Степан Іваніцький, Євген Грицишин, Володимир Венгринович, Олег Огньов, Ігор Залевський, Борис Щавурський, Євген Радкевич, Володимир Курило. Представник команди –Михайло Данилюк.

Кольори «Ветерана» з Ланівців захищали: Анатолій Шандрук, Петро Засядько, Олексій Криса, Ярослав Берлізов, Іван Блаженко, Ростислав Дацюк.

Завершувала спортивне дійство спільна фотосесія за участю гравців усіх трьох команд, організаторів та меценатів.

А найближчої неділі, 29 березня, Асоціація футболу Тернопільщини організовуватиме підсумковий чемпіонат Тернопільської області з футзалу серед ветеранів – так званий «мікс». У ньому матимуть право позмагатися колективи, які виступали у чемпіонаті Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 2026 року щонайменше у 50 відсотках вікових категоріях.

Склад команди формується в рівній пропорції з польових гравців шести вікових груп – 40, 45, 50, 55, 60, 65 років. Воротар має право грати без прив’язки до віку, а 60 та 65-річні ветерани обов’язково мають бути присутні на майданчику і впродовж матчу змінювати один одного.