Офіцери управління цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Захід» спільно з ЦВС Тернопільського ОТЦК та СП та РТЦК та СП відповідних районів, відвідали військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах охорони здоров’я Тернопільщини.

Провели індивідуальні бесіди стосовно проблемних питань, стан проходження реабілітації, морально-психологічного стану та всебічного забезпечення із кожним захисником.

У рамках здійснення заходів соціального супроводу поранених військовослужбовців вручили відзнаки «За досягнення у військовій службі» командувача військ оперативного командування «Захід».

Відзнаки вручено:

солдату Володимиру ОЧЕРЕТНОМУ;

солдату Павлу ЛЕВЕНЦЮ;

старшому солдату Віталію БІЛІНЧУКУ;

солдату Олександру СЕМЕНОВУ;

солдату Олегу КІНДРАТУ.

Щира вдячність кожному за службу та відданість Україні.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.