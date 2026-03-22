На Тернопільщині вручили відзнаки пораненим захисникам
Офіцери управління цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Захід» спільно з ЦВС Тернопільського ОТЦК та СП та РТЦК та СП відповідних районів, відвідали військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах охорони здоров’я Тернопільщини.
Провели індивідуальні бесіди стосовно проблемних питань, стан проходження реабілітації, морально-психологічного стану та всебічного забезпечення із кожним захисником.
У рамках здійснення заходів соціального супроводу поранених військовослужбовців вручили відзнаки «За досягнення у військовій службі» командувача військ оперативного командування «Захід».
Відзнаки вручено:
солдату Володимиру ОЧЕРЕТНОМУ;
солдату Павлу ЛЕВЕНЦЮ;
старшому солдату Віталію БІЛІНЧУКУ;
солдату Олександру СЕМЕНОВУ;
солдату Олегу КІНДРАТУ.
Щира вдячність кожному за службу та відданість Україні.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.