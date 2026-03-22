Тернопільський обласний краєзнавчий музей запрошує школярів до затишної «Великодньої майстерні у музеї».

На учнів чекають майстер-класи, де кожен зможе власноруч створити символ свята.

Писанкарство (традиційний розпис) – для учнів від 4 класу.

Валяння з вовни – для учнів від 4 класу.

Лялька-мотанка (давній оберіг) – для учнів від 4 класу.

Виготовлення та декор свічки – для учнів від 3 класу.

Майстрування топерів і листівок – для учнів 1-4 класів.

Коли і де?

Із 23 березня до 3 квітня.

Тернопільський обласний краєзнавчий музей.

Запис на майстер-класи: 068 733 14 09.

Нехай передвеликодній час стане нагодою створити щось тепле, красиве й справжнє власними руками.