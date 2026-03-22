Тернопільських школярів запрошують до «Великодньої майстерні у музеї»
Тернопільський обласний краєзнавчий музей запрошує школярів до затишної «Великодньої майстерні у музеї».
На учнів чекають майстер-класи, де кожен зможе власноруч створити символ свята.
Писанкарство (традиційний розпис) – для учнів від 4 класу.
Валяння з вовни – для учнів від 4 класу.
Лялька-мотанка (давній оберіг) – для учнів від 4 класу.
Виготовлення та декор свічки – для учнів від 3 класу.
Майстрування топерів і листівок – для учнів 1-4 класів.
Коли і де?
Із 23 березня до 3 квітня.
Тернопільський обласний краєзнавчий музей.
Запис на майстер-класи: 068 733 14 09.
Нехай передвеликодній час стане нагодою створити щось тепле, красиве й справжнє власними руками.