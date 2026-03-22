Упродовж січня-лютого 2026 року власники нерухомості спрямували до бюджетів громад області 62,2 млн гривень.

Варто зазначити, що завдяки активній позиції платників фактичні надходження перевищили очікувані показники на 31%, що додатково забезпечило місцевим бюджетам 14,8 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, динаміка є позитивною: обсяг сплаченого податку зріс на понад 10 млн гривень.

Хто забезпечив надходження: юридичні особи перерахували 46,1 млн грн; фізичні особи (громадяни) сплатили 16,1 млн гривень.

Повідомлення про необхідність сплати податкова служба надсилає автоматично.