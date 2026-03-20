Аудиторії Західноукраїнського національного університету 18 березня перетворилися на справжній портал у часі, де минуле грошової системи зустрілося з її майбутнім.

У межах всесвітнього марафону фінансової грамотності Global Money Week 2026 відбувся надзвичайно змістовний вебінар «Історія грошового обігу в Україні», що об’єднав активне студентство факультету фінансів та обліку ЗУНУ навколо питань національної ідентичності та фінансової культури.

Організатором цієї інтелектуальної події виступив Національний банк України, а координацію заходу від ЗУНУ забезпечила викладачка кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, к.е.н. Тетяна Валігура. Завдяки спільним зусиллям молодь отримала унікальну можливість не просто прослухати лекцію, а стати учасниками професійної дискусії про те, як карбувалася історія нашої держави через метал та папір.

Головною провідницею у світ українських грошей стала Оксана Сохань, фахівчиня Музею грошей НБУ, яка провела для присутніх захопливу віртуальну екскурсію. На екрані оживали сторінки історії: від архаїчних домонетних форм та витончених античних монет до легендарних златників княжої доби та революційних знаків Української Народної Республіки. Студенти мали змогу наочно простежити еволюцію грошових знаків, усвідомлюючи, що кожна монета – це не лише засіб платежу, а й потужний маніфест суверенітету та незалежності. Особливо цінним було те, що історичні факти майстерно перепліталися з сучасним контекстом, демонструючи роль Національного банку як надійного охоронця фінансової стабільності та спадкоємця багатовікових традицій.

Захід у межах Global Money Week 2026 став для майбутніх фінансистів не просто джерелом нових знань, а справжньою платформою для формування громадянської свідомості. В умовах сучасних викликів розуміння того, як працює грошова система та звідки вона бере свій початок, є критично важливим для кожного професіонала. Цей день ще раз нагадав, що українська гривня – це символ незламності, а знання її історії – це наша спільна інвестиція у стабільне та заможне майбутнє нашої держави.