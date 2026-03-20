До працівників відділу поліції звернувся житель Тернопільського району, 1962 року народження із заявою про шахрайство. Чоловік повідомив, що втратив 64 000 гривень, намагаючись оформити нібито грошову допомогу від ООН.



За словами потерпілого, у месенджері він побачив оголошення про можливість отримання виплати. Перейшовши за вказаним у повідомленні посиланням, чоловік увів свої банківські дані. Після цього з його картки було списано 64 тисячі гривень.



За даним фактом працівники поліції проводять досудове розслідування та встановлюють осіб, причетних до злочину.



Правоохоронці вкотре застерігають громадян: шахраї активно використовують тему соціальних виплат, міжнародної допомоги та грошових компенсацій, аби заволодіти чужими коштами.



Найчастіше вони поширюють фейкові оголошення у месенджерах, соціальних мережах або на сумнівних сайтах та спонукають людей переходити за фішинговими посиланнями.

