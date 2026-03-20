Сьогодні, 20 березня о 16:45 за київським часом настане день весняного рівнодення. Це астрономічний початок весни в Північній півкулі. Вісь нашої планети розташовується так, що жодна з півкуль не нахилена до Сонця. Тобто, Сонце знаходиться прямо над екватором, тому Північна і Південна півкулі отримують майже однакову кількість світла.

Цей день не має фіксованої дати (через різницю між календарним і астрономічним роком) і щороку може зсуватися на кілька годин. Але у високосний рік відбувається коригування, і рівнодення повертається на вихідну позицію. Залежно від року воно може бути 19, 20 або 21 березня.

Весняне рівнодення у слов’ян вважалося важливою межею року – часом, коли зима остаточно поступається місцем весні і починається новий природний цикл. Природа оновлювалася, починався сільськогосподарський рік. Наші предки в цей час вшановували Сонце і пробудження землі, тому що від тепла і світла залежав майбутній урожай.

У наших предків весняне рівнодення було не просто астрономічною подією – це був час, коли природа і людина вступали в новий цикл, а обряди допомагали пов’язати земне і космічне, світло і тепло, життя і оновлення.