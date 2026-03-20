За процесуального керівництва Кам’янець-Подільської окружної прокуратури 34-річному жителю Тернопільщини повідомлено про підозру за фактом розбещення малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Досудове розслідування встановило, що чоловік протягом січня–лютого через Telegram надсилав 10-річній дівчинці повідомлення та фото сексуального характеру, знаючи, що дитина малолітня.

Дівчинка показала переписку брату, а той – матері, яка заблокувала підозрюваного. Проте чоловік продовжив контактувати з дитиною з іншого акаунту.

Батько дитини звернувся до правоохоронців. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання вилучено два телефони з перепискою, що підтверджує його дії.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави.

Прокурори також перевіряють можливу причетність чоловіка до аналогічних злочинів проти інших дітей.