У Дмитра Петрука був позивний «Тернопіль». Дмитро захищав Україну з 2022 року. Воював у найгарячіших точках. Отримав поранення, але після довгої реабілітації повернувся на фронт. У Дмитра були нагороди за мужність та відвагу. На жаль, війна обірвала життя Героя. Дмитро загинув на Харківщині. Овдовіла без коханого чоловіка дружина, осиротів без батька син… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шановна громадо, з глибоким сумом та скорботою в серці повідомляємо, що мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, в бою за Україну загинув ще один наш земляк.

13 березня 2026 року, під час виконання бойового завдання в районі н.п. Новопавлівка Ізюмського району Харківської області загинув Петрук Дмитро Сергійович (позивний “Тернопіль” ). Молодший сержант, начальник польової лазні взводу матеріального забезпечення батальйону безпілотних систем військової частини А0693.

Народився Герой 24 квітня 1993 року в селі Пізнанка Гримайлівської громади. Після школи здобув освіту у Вищому професійному училищі технологій та дизайну за спеціальністю «Виробник художніх виробів з дерева». Проживав разом із дружиною в м. Хмельницький.

8 квітня 2022 року добровільно вступив до лав Збройних Сил України, увійшовши до складу 54 ОМБР імені Івана Мазепи штурмової розвідувальної роти розвідувального взводу. Обіймав посаду командира 3-го відділення 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти. Перебував в найгарячіших точках бойових дій.

Після отриманих поранень та довгої реабілітації, повернувся в ряди ЗСУ щоб захищати Україну, батьків, і всіх нас.

Дмитро був нагороджений почесною відзнакою «Хрест 54 ОМБР» за видатну особисту хоробрість та відвагу, стійкість та рішучість. У 2024 році Указом Президента України нагороджений орденом « За Мужність» ІІІ ступеня. За відмінну службу Герой отримав звання молодшого сержанта, та мав багато нагород.

Дмитро віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та майбутнє. Мужність, відвага та самопожертва Воїна назавжди залишаться у нашій пам’яті.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого. Розділяємо з вами це велике горе.

Вічна пам’ять і вічна слава нашому захиснику!» – написали у Гримайлівській громаді.

«Глібівський старостинський округ з глибоким сумом повідомляє про непоправну втрату…

13 березня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув житель громади, молодший сержант Петрук Дмитро Сергійович (позивний «Тернопіль»), військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи.

Дмитро Петрук народився 24 квітня 1993 року в селі Пізнанка Чортківського району. Навчався у Глібівській загальноосвітній школі I-II ступенів.

У 2018 році одружився, переїхав у Хмельницький. Разом із дружиною виховували сина.

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації проти України добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Проходив службу у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. Обіймав посаду командира 3-го відділення 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти. За сумлінну службу отримав військове звання молодшого сержанта.

У 2024 році Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Також був відзначений іншими державними та відомими нагородами.

Петрук Дмитро Сергійович назавжди залишиться у пам’яті як мужній воїн, відданий захисник України, добра та щира людина.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого Героя. Розділяємо біль втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Світла пам’ять про Захисника України житиме у серцях вдячних нащадків.

Вічна пам’ять і слава Герою України!

Про час і дату зустрічі Героя повідомимо згодом», – написали у Глібівському старостинському окрузі.