У четвер, 19 березня, Вищий антикорупційний суд виніс рішення у справі народної депутатки Людмили Марченко та її довіреної особи Анастасії Колеснік. За допомогу чоловікам у незаконному виїзді за кордон обом фігуранткам призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Крім того, Людмила Марченко позбавлена права обіймати посади в органах державної влади протягом трьох років. Анастасія Колеснік відповідно на три роки позбавлена права працювати в організаціях, пов’язаних з оформленням дозволів на виїзд з України.

Вирок суду набере законної сили через тридцять днів, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку – зазначили у САП.

Нагадаємо, народну депутатку та її помічницю Анастасію Колеснік викрили на отриманні хабара 11 300 доларів. За таку суму вони пообіцяли внести двох чоловіків призовного віку до системи “Шлях”, яка передбачає виїзд за кордон.

Як довело слідство, Марченко та Колеснік обіцяли чоловікам домогтися дозволу на виїзд через уповноважених осіб обласної військової адміністрації – і за це брали гроші. Одним із ключових доказів стало відео, на якому депутатка викидає гроші через паркан у дворі.

Слідство тривало понад два роки. За цей час Марченко продовжувала працювати у Верховній раді. Правда, із фракції «Слуга народу» її виключили.