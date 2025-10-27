Грант для тернопільських підприємців: хто і на що може отримати до 500 тисяч гривень
Стартував прийом заявок на гранти за програмою «Теплиця ідей» для
креативних підприємців-початківців, які працюють у Тернопільській
області.
Проєкт реалізує Швейцарсько-український проєкт «Згуртованість та
регіональний розвиток України», UCORD та Міністерство економіки,
довкілля та сільського господарства України.
Які сектори бізнесу можуть брати участь?
• Візуальне мистецтво: живопис, скульптура, фотографія та інші форми
візуального мистецтва;
• виконавське мистецтво: музика, танець, театр, перформанс тощо;
• кіно та медіа: відеовиробництво, цифрові медіа, подкасти, блоги,
канали, портали;
• відеоігри та анімація;
• дизайн: графічний дизайн, дизайн продуктів, інтер’єрів, дизайн одягу
та суміжні галузі;
• традиційна культура та ремесла: включаючи такі ремесла, як
гончарство, ткацтво, обробка дерева та ювелірні вироби тощо;
• література та видавнича справа;
• архітектура та урбаністика;
• культурні та креативні простори: музеї, галереї, хаби та інші;
• культурна освіта: неформальні освітні програми, що сприяють
згуртованості та просвітництву громади через мистецтво та культуру;
• культура та цифровізація: зусилля та ініціативи з цифровізації,
пов’язані з культурою та мистецтвом;
• реклама та маркетинг.
Хто може подати заявку?
Фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Програма
орієнтована на мікропідприємства на ранній стадії розвитку у сфері
культурних та креативних індустрій, а також на фізичних осіб, які мають
креативні бізнес-ідеї й готові офіційно зареєструвати свій бізнес.
Яким буде фінансування?
Сума гранту залежатиме від дати реєстрації ФОП чи підприємства:
• для підприємств, що провадять діяльність менш як рік, або фізичних
осіб, які мають ідею та готові зареєструвати підприємство до
підписання контракту – від 200 000 до 250 000 грн;
• для підприємств, що провадять діяльність понад рік – від 300 000 до
500 000 грн.
Гранти покриватимуть 80–90% витрат проєкту та потребують власного
внеску заявника не менше ніж 10-20%.
Що покриє грант?
Розробку продукту, брендинг і дизайн, дослідження ринку, реєстрацію
інтелектуальної власності, участь у ярмарках або інноваційних подіях тощо.
Як подати заявку?
Заповнити форму заявки українською мовою можна на порталі «Зроблено
в Україні» за посиланням: https://madeinukraine.gov.ua/profile
Заявки приймаються до 16 листопада 2025 року, 23:59 за київським
часом.
Експертна комісія буде оцінювати заявки протягом грудня 2025 року.
Оголошення переможців відбудеться у січні 2026 року.
Більше інформації про програму можна дізнатися на сайті проєкту
UCORD та в посібнику для заявників. Консультацію з приводу участі можна
отримати у фахівців Тернопільської агенції регіонального розвитку та в
офісах Зроблено в Україні.
Також можна долучитися до інформаційної онлайн-сесії, 29 жовтня 2025
року о 16:00 на YouTube-каналі проєкту UCORD. Запитання можна
надсилати заздалегідь на електронну пошту ucord@niras.se з поміткою у
темі листа «Запитання щодо грантового конкурсу «Теплиця ідей», або ж
зазначити у коментарях під час трансляції.