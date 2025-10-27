Стартував прийом заявок на гранти за програмою «Теплиця ідей» для

креативних підприємців-початківців, які працюють у Тернопільській

області.

Проєкт реалізує Швейцарсько-український проєкт «Згуртованість та

регіональний розвиток України», UCORD та Міністерство економіки,

довкілля та сільського господарства України.

Які сектори бізнесу можуть брати участь?

• Візуальне мистецтво: живопис, скульптура, фотографія та інші форми

візуального мистецтва;

• виконавське мистецтво: музика, танець, театр, перформанс тощо;

• кіно та медіа: відеовиробництво, цифрові медіа, подкасти, блоги,

канали, портали;

• відеоігри та анімація;

• дизайн: графічний дизайн, дизайн продуктів, інтер’єрів, дизайн одягу

та суміжні галузі;

• традиційна культура та ремесла: включаючи такі ремесла, як

гончарство, ткацтво, обробка дерева та ювелірні вироби тощо;

• література та видавнича справа;

• архітектура та урбаністика;

• культурні та креативні простори: музеї, галереї, хаби та інші;

• культурна освіта: неформальні освітні програми, що сприяють

згуртованості та просвітництву громади через мистецтво та культуру;

• культура та цифровізація: зусилля та ініціативи з цифровізації,

пов’язані з культурою та мистецтвом;

• реклама та маркетинг.

Хто може подати заявку?

Фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Програма

орієнтована на мікропідприємства на ранній стадії розвитку у сфері

культурних та креативних індустрій, а також на фізичних осіб, які мають

креативні бізнес-ідеї й готові офіційно зареєструвати свій бізнес.

Яким буде фінансування?

Сума гранту залежатиме від дати реєстрації ФОП чи підприємства:

• для підприємств, що провадять діяльність менш як рік, або фізичних

осіб, які мають ідею та готові зареєструвати підприємство до

підписання контракту – від 200 000 до 250 000 грн;

• для підприємств, що провадять діяльність понад рік – від 300 000 до

500 000 грн.

Гранти покриватимуть 80–90% витрат проєкту та потребують власного

внеску заявника не менше ніж 10-20%.

Що покриє грант?

Розробку продукту, брендинг і дизайн, дослідження ринку, реєстрацію

інтелектуальної власності, участь у ярмарках або інноваційних подіях тощо.

Як подати заявку?

Заповнити форму заявки українською мовою можна на порталі «Зроблено

в Україні» за посиланням: https://madeinukraine.gov.ua/profile

Заявки приймаються до 16 листопада 2025 року, 23:59 за київським

часом.

Експертна комісія буде оцінювати заявки протягом грудня 2025 року.

Оголошення переможців відбудеться у січні 2026 року.

Більше інформації про програму можна дізнатися на сайті проєкту

UCORD та в посібнику для заявників. Консультацію з приводу участі можна

отримати у фахівців Тернопільської агенції регіонального розвитку та в

офісах Зроблено в Україні.

Також можна долучитися до інформаційної онлайн-сесії, 29 жовтня 2025

року о 16:00 на YouTube-каналі проєкту UCORD. Запитання можна

надсилати заздалегідь на електронну пошту ucord@niras.se з поміткою у

темі листа «Запитання щодо грантового конкурсу «Теплиця ідей», або ж

зазначити у коментарях під час трансляції.

Подобається це: Подобається Завантаження…