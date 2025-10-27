Поліцейські встановлюють обставини, за яких п’ятирічна дівчинка в садочку отримала перелом руки.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянина про те, що його малолітня дочка в садочку на дитячому майданчику отримала травму. Дитину було госпіталізовано, і медики діагностували перелом передпліччя.

Поліцейські встановили, що на момент отримання травми дитина разом з іншими вихованцями дитячого садка перебувала на вулиці, граючись на майданчику. Попередньо, вихователь не помітила, як дівчинка вибралася на високу драбину і впала звідти.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України, поліцейські проводять перевірку, чи вбачаються в діях вихователя неналежне виконання нею своїх професійних обов’язків.

