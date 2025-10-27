27 жовтня у Тернополі розпочалося голосування за проєкти, подані на «Громадський бюджет-2026». За перемогу змагаються 21 проєкт.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської раді.

Голосування триватиме до 10 листопада включно. Проголосувати за обраний проєкт (лише один) зможуть громадяни України віком від 16 років, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади.

Переможцями стануть ті ініціативи, які наберуть найбільшу підтримку мешканців (але не менше 500 голосів). Їх реалізацію заплановано на 2026-й рік відповідними управліннями та комунальними установами громади.

Віддати свій голос можна:

онлайн – на порталі Е-сервісу «Громадський бюджет» (за допомогою BankID або електронного підпису);

у ЦНАП за адресою: вулиця Князя Василя-Костянтина Острозького, 6, де потрібно буде заповнити паперовий бланк для голосування. Графік роботи: понеділок, середа, четвер – 9.00-16.00, вівторок – 11.00-20.00, п’ятниця – 8.00-15.00.

Перелік проєктів:

№1 Міні-спортмайданчик «Ф-6» для панна футболу, юки та стрітболу на Протасевича, 22

№2 Інклюзивна поліклініка – турбота про кожну дитину!

№3 Благоустрій спортивно-відпочинкової зони біля футбольних полів «ДЮСШ”ФАТ”ТМР» для всіх поколінь громади

№4 Облаштування зупинок міста Інформаційними табло Пасажира поблизу соціально важливих об’єктів

№5 Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик-трансформер для дітей та молоді громади «Відкритий Простір»

№7 Облаштування інклюзивного спортивного майданчика

№8 Інклюзивний дитячий майданчик «Простір рівних можливостей»

№9 Інклюзивний простір «Щира усмішка»

№10 Благоустрій прилеглої території і облаштування безбар’єрного доступу на центральному вході в фізкультурно-оздоровчий комплекс

№12 Облаштування безбар’єрного громадського простору на території Тернопільського ліцею №21-СМШ ім. І. Герети

№13 Майданчик єдності: спорт, доступний кожному

№14 Створення інклюзивного укриття для учасників освітнього процесу коледжу та громади

№15 Оновлення атракціонів в парках міста

№16 Ігровий спортивний майданчик «Дружба», з накриттям та інклюзивними тренажерами

№17 Спортивно-розвивальний простір «Територія здоров’я»

№19 Оновлення найпростішого укриття на базі існуючого приміщення

№20 Універсальні вбиральні в найбільших парках Тернополя

№21 Облаштування інфраструктури КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського

№22 Спеціально облаштований майданчик для тренування та вигулу собак

№23 Пішоходизація вул. Олени Кульчицької

№24 Реконструкція шкільного саду під зону для навчання, відпочинку та ігор, адаптовану для дітей з інвалідністю

