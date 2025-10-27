За днів десять до повномасштабного вторгнення депутат Сергій Бондарчук добровільно прибув в один із ТЦК та СП Тернопільщині та підписав контракт щодо проходження військової служби у складі 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола Оперативне командування “Захід” Сухопутні війська ЗС України. Тоді ніхто не знав, що фактична військова служба гармаша розпочнеться з участі в активних бойових діях…

Строкову він служив у далекому 1998 році. Тому у ТЦК та СП домовилися, що з 13 березня його скерують в один із навчальних центрів. Мав стати мінометником. Але…

Все змінило 24 лютого 2022 року. Сергій Бондарчук знову прибув у ТЦК та СП, йому подякували за сумлінність і запропонували кілька варіантів подальшого проходження військової служби. Він обрав саме 44 ОАБр імені гетьмана Данила Апостола.

“З нашого містечка дуже багато хлопців долучилися саме до цієї бригади. І я разом із ними. Спочатку потрапив у протитанкову батарею, в її складі воював на Житомирщині, Київщині, потім на Запоріжжі. Там і був переведений в артилерійський дивізіон”, – розповідає 46-річний командир відділення.

Спочатку старший солдат був просто вражений, побачивши американську гаубицю 777, порівнявши її з маленькою протитанковою гарматою. Це справді дуже маневрена і грізна зброя! Точна, відносно легка, влучна.

Зараз доводиться вносити корективи в бойову роботу через постійну наявність у повітрі ворожих дронів. Тому до всіх інших якостей додалася головна: швидкість відпрацювання ворожих цілей і передислокація з максимальним маскуванням.

“Злагодженість колективу – це основне! Ми з хлопцями вже розуміємо з одного погляду, в будь-якій ситуації можемо підмінити один одного. А ще важливі досвід та інтуїція. Пригадую, як в одній із ситуацій тільки ми відстрілялися, як у відповідь метрів за 100 до нашої позиції вибухнув ворожий снаряд. Командир гармати наказав негайно розосередитися, і ще не встигли ми добігти до укриття, як другий снаряд вибухнув прямо біля переднього брустверу нашої гармати. Якби ми там перебували, то посікло б усіх… А так усі вціліли і продовжили бойову роботу”, – розповів.

Він зазначає, що на фронті стало набагато більше злагодженості між різними з’єднаннями. Спільно вдається ефективніше знищувати рашистську погань.

Сергій Бондарчук народився в селищі Скала-Подільська на Тернопільщині, обраний депутатом місцевої територіальної громади, Позапартійний. 46-річний воїн не одружений. Батьки у Захисника України вже померли, з усієї його родини тільки він один в ЗСУ.

Що думає про депутатську бронь, про таку малу кількість обранців громад, які добровільно прийшли в армію?

“Мабуть, все треба оцінювати індивідуально, потрібно розбиратися в кожному конкретному випадку. Є такі люди, які мають хворих стареньких батьків, і потрібно біля них постійно бути, щоб доглядати. А є й такі, які не воювали і ніколи воювати не підуть… А в армію може прийти кожна цивільна людина, яка раніше була дуже далекою від військової справи, бо тут усьому навчать. Якщо є бажання навчитися, вона це обов’язково реалізує! Головне – мотивація! І тоді все буде супер!”, – вважає старший солдат.

Повне відео за посиланням:

https://www.facebook.com/reel/32339374142327789

Будь поряд з мужніми та відважними воїнами 44 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Захистимо Україну разом! Війна не закінчиться без тебе!

https://forms.gle/XptveGP93mhPthot9

тел.: +380984821003.

Фото відділення комунікацій 44 ОАБр імені гетьмана Данила Апостола та з особистого архіву Серія Бондарчука.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

Подобається це: Подобається Завантаження…