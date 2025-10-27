У ЗУНУ відбувся діалог з ректором Нідерландської бізнес-академії, членом наглядової ради Класичного університету Тернополя – Ян ван Звітеном. Подія стала майданчиком для обговорення сучасного бачення лідерства, особистісного розвитку та ролі освіти у формуванні майбутнього молоді.

Захід відкрив голова Вченої ради ЗУНУ Андрій Крисоватий, який наголосив, що наукова спільнота має об’єднувати зусилля задля розвитку майбутнього покоління. Він підкреслив, що саме такі зустрічі допомагають студентам розширювати світогляд, формувати лідерські якості й отримувати нові знання з вуст міжнародних експертів. Андрій Ігорович закликав студентів бути відкритими до спілкування, ставити запитання та почути цікаві думки щодо світового фінансового порядку.

У ході лекції Ян ван Звітен поділився досвідом розвитку освіти в Нідерландах, зазначивши, що хоча країна невелика за територією й населенням, вона входить до числа провідних економік світу завдяки ефективному використанню ресурсів і людського потенціалу. Він розповів про систему нідерландської освіти та зосередив увагу на важливості практичного мислення й підприємницької культури.

Під час виступу лектор звернув увагу на поняття лідерства, підкресливши, що справжній організатор повинен гармонійно поєднувати інтелектуальний, фізичний та емоційний розвиток. На його думку, успіх людини залежить не лише від рівня знань, а й від здатності управляти власною енергією, підтримувати фізичну витривалість та вміти співпрацювати з іншими.

Ян ван Звітен також поділився спостереженнями щодо сучасного ринку праці, звернувши увагу на те, що ефективність працівників часто знижується через брак відпочинку, надмірну втому та емоційне вигорання. Він закликав студентів дбати про баланс між навчанням, роботою й особистим життям, адже саме емоційна стабільність і вміння будувати комунікацію визначають лідерський потенціал кожного.

Подобається це: Подобається Завантаження…