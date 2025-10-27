Сьогодні, 27 жовтня, в День української писемності та мови відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Він розпочнеться вже об 11.00. Цього року авторкою тексту стала сучасна українська письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме диктант акторка театру і кіно, народна артистка України Наталія Сумська.

Про це повідомляє Тернопільська обласна рада.

Євгенія Кузнєцова – письменниця, дослідниця, журналістка, перекладачка. Вона є авторкою бестселерів «Спитайте Мієчку», «Готуємо в журбі», «Мова-меч: як говорила радянська імперія» та роману «Драбина», який отримав звання Книги року ВВС-2023. Її новий роман «Вівці цілі» увійшов до довгого списку премії ВВС у 2025 році. Українці полюбили ці тексти завдяки впізнаваним типажам та життєвим історіям, колоритній мові та фірмовому гумору авторки.

Особливістю Радіодиктанту – 2025 стане трансляція жестовою мовою. Це дозволить долучитися людям із порушеннями слуху та водночас привертає увагу до важливості української жестової мови та створення безбар’єрного суспільства.

Де слухати радіодиктант

Трансляція відбуватиметься на всіх платформах Суспільного:

– на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

– наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

– на YouTube-каналі Українського Радіо;

– а також у застосунках suspilne.radio та «Дія».

У середу, 29 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та сайті Суспільне Культура буде оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності, тож ви зможете перевірити себе на помилки самостійно.

Диктант відбудеться у гібридному форматі. Центральною офлайн-локацією стане Київський фаховий коледж прикладних наук. Також учасники зможуть приєднатися онлайн. Також цьогоріч громадська організація «Відчуй» подає заявку на Національний рекорд України з наймасовішого написання диктанту з перекладом жестовою мовою..

Обсяг тексту – приблизно 200 слів. Після трансляції текст опублікують на сайті Українського Радіо, і всі охочі зможуть перевірити себе самостійно або надіслати роботу фахівцям для офіційної перевірки.

Як надіслати диктант на перевірку

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн.

Можна надіслати текст радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня.

Або ж слід сфотографувати чи відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Після оприлюднення тексту радіодиктанту електронні листи не прийматимуть. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія.

Учасників закликають публікувати у соцмережах фото та відео під час написання радіодиктанту чи підготовки до нього із гештегами #пишеморазом, #радіодиктант2025.

Традицію радіодиктанту започаткувала у 2000 році команда Українського Радіо задля єднання навколо мови. Минулого року до Радіодиктанту національної єдності долучилося понад пів мільйона людей на платформах Суспільного. Близько 10 тисяч листів надійшло на перевірку з понад 30 країн світу.

