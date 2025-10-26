Поліція встановлює місцезнаходження 15-річного Ореста Григоращука, жителя села Байківці Тернопільського району.

У неділю, 26 жовтня, близько 12 години хлопець вийшов із приміщення церкви на вул. Київській, 2а у Тернополі та пішов у невідомому напрямку. До цього часу його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся кучеряве.

Був одягнений у чорну куртку, темні штани, кросівки чорно-бежевого кольору.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте про його місцезнаходження, повідомте поліцію в Тернополі за телефоном (0352) 27-11-70 або спецлінію 102.

