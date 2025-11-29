Канадський волонтер, представник організації Yukon Support Ukraine Грант Зазуля відвідав Чортківський міський комунальний центр реабілітації дітей з інвалідністю «Дорога в життя».

Минулого року канадські партнери вже приїжджали до центру, де познайомилися з хлопчиком Богданом Вуйчиком, який має порушення мовлення та потребував дороговартісного пристрою для альтернативної комунікації. Вартість необхідного обладнання становила близько 20 тисяч доларів, розповіли у міськраді.

Канадські друзі вирішили допомогти і привезли для Богдана Tobii Dynavox I-Series. Це високотехнологічний пристрій, призначений передусім для безпосереднього спілкування: він дозволяє користувачу комунікувати за допомогою тексту або символів, перетворюючи їх на мовлення, а також відтворювати попередньо записані повідомлення. Окрім того, прилад може забезпечувати доступ до комп’ютера та дистанційну комунікацію.

Канадські друзі зверталась листом до підприємства, яке виготовляє дане обладнання, описавши всю ситуацію – і в підсумку отримали пристрій безкоштовно!

Минув майже рік відтоді, як Богданчик користується цим пристроєм. І сьогодні Грант мав змогу на власні очі побачити, яких результатів досяг хлопчик. Він був щиро вражений тим, як Богдан навчився комунікувати: лише за допомогою руху очей дитина може відповідати на будь-яке запитання, починати власну розповідь, висловлювати думки та емоції.

Грант також пообіцяв посприяти у придбанні спеціальної стійки-тримача для цього пристрою, що би дозволило його закрепити на кріслі колісному, завдяки якому пересувається хлопчик.

Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Грант завітав до всіх дітей «Дороги в життя» з великим мішком м’яких іграшок, які передали учні школи міста Вайтгорс. Він став першим святим Миколаєм для наших маленьких підопічних цього року, подарувавши їм радість від далекої Канади.

