

До правоохоронців 26 листопада надійшло звернення від 59-річної жительки одного з сіл Тернопільського району.

Жінка розповіла, що стала жертвою шахрайської схеми, пов’язаної з оформленням нібито фінансової підтримки від міжнародної організації ООН. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За словами потерпілої, 24 листопада їй зателефонував незнайомець. Під приводом допомоги та оформлення виплат зловмисник надіслав їй фішингове посилання.

Після переходу за ним жінка ввела свої банківські реквізити, що дало можливість аферисту отримати доступ до її карткового рахунку.

З картки потерпіло було списано 1000 доларів США, які шахрай перевів на інший картковий рахунок.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція нагадує:

не переходьте за сумнівними посиланнями, особливо якщо вони надходять від невідомих осіб;

не вводьте реквізити банківських карток на незнайомих ресурсах;

перевіряйте інформацію про будь-які види соціальної чи фінансової допомоги через офіційні джерела;

у разі підозри на шахрайство негайно звертайтесь до поліції або на гарячу лінію вашого банку.

