Тернополяни активно користуються новим сервісом для перевірки та сплати податкового боргу у застосунку «е-Тернопіль». Менше ніж за добу послугою скористалось майже 50 мешканців міста.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Найбільше податкових заборгованостей сплачено за нерухоме майно та землю.

Нова функція у застосунку «е-Тернопопіль» з’явилась 27 листопада. Сервіс дозволяє авторизованим користувачам отримати інформацію про наявність заборгованості за своїм ІПН, зокрема:

податок на нерухомість,

плату за землю,

транспортний податок,

інші види податкових зобов’язань.

Як скористатися новою функцією?

Оновіть додаток «е-Тернопіль» до останньої версії. Авторизуйтеся (або пройдіть авторизацію, якщо цього ще не зроблено). Перейдіть у розділ «Профіль» – «Податки». Отримайте інформацію про податкову заборгованість, автоматично підтягнуту за вашим ІПН. У разі наявності боргу – сплатіть його одразу в додатку.

Додаток можна завантажити на телефони на Android та на iOS.

