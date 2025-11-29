Тернополяни можуть сплатити податковий борг через мобілку: як це зробити
Тернополяни активно користуються новим сервісом для перевірки та сплати податкового боргу у застосунку «е-Тернопіль». Менше ніж за добу послугою скористалось майже 50 мешканців міста.
Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
Найбільше податкових заборгованостей сплачено за нерухоме майно та землю.
Нова функція у застосунку «е-Тернопопіль» з’явилась 27 листопада. Сервіс дозволяє авторизованим користувачам отримати інформацію про наявність заборгованості за своїм ІПН, зокрема:
- податок на нерухомість,
- плату за землю,
- транспортний податок,
- інші види податкових зобов’язань.
Як скористатися новою функцією?
- Оновіть додаток «е-Тернопіль» до останньої версії.
- Авторизуйтеся (або пройдіть авторизацію, якщо цього ще не зроблено).
- Перейдіть у розділ «Профіль» – «Податки».
- Отримайте інформацію про податкову заборгованість, автоматично підтягнуту за вашим ІПН.
- У разі наявності боргу – сплатіть його одразу в додатку.